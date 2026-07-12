5 أرقام مميزة.. بيلينجهام يكرر إنجاز بيليه

سجّل جود بيلينجهام ثنائية وقاد إنجلترا للفوز بنتيجة 2-1 على النرويج، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم للمرّة الرابعة، بعد أعوام 1966 (تُوّج باللقب)، و1990 و2018، ويواصل البحث عن لقبه الثاني.

سجّل جود بيلينغهام 6 أهداف في 6 مباريات بكأس العالم 2026، وهو نفس عدد الأهداف التي سجّلها في أول 48 مباراة له مع إنجلترا، ليصل إلى 7 أهداف في كأس العالم بشكل إجمالي، ويعادل رقم بيليه، كأكثر من سجّل في المسابقة تحت 23 عاماً، خلف مبابي (12 هدفاً).

وسجّل بيلينغهام 75% من أهدافه مع إنجلترا في البطولات الكبرى (9 من 12)، وهي أعلى نسبة لأي لاعب سجل 5 أهداف على الأقل مع منتخب "الأسود الثلاثة".

ويُعد هاري كين (6 أهداف) وجود بيلينغهام (6 أهداف)، أول ثنائي هجومي يسجل كل منهما 6 أهداف على الأقل لمنتخب واحد في كأس العالم.

توقف سلسلة هالاند

وكان إيرلينغ هالاند قد سجّل في 14 مباراة رسمية مع منتخب النرويج، قبل أن تتوقف السلسلة الإيجابية المميزة ضد إنجلترا.