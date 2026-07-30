مدبولي: مصر تتصدر جذب الاستثمارات المباشرة وتستعد لصرف 1.7 مليار دولار من صندوق النقد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن هناك بعض الأخبار الجيدة منها صدور تقرير الاستثمار العالمي الذي أكد أن مصر مستمرة في الصدارة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

واضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على 8 قوانين للتسهيل الضريبي وسوف تدخل حيز التنفيذ.



واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ملف مصر للمراجعة السابعة معروض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لافتا أنه عقب الموافقة سيتم سداد دفعة مليار و700 مليون دولار أمريكي من الصندوق لمصر .

وأشار الى انه عقد اجتماع مهم لوضع خطة برنامج اقتصادي لما بعض صندوق النقد وسيتم الإعلان عن تفاصيل سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الصناعة حقق نسب نمو كبيرة لافتا إلى ان 48.6 مليار دولار صادرات سلبية غير بترولية.