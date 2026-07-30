طلع 75 جنيها.. صعود لأسعار الذهب الآن

جدد سعر الذهب صعوده مع منتصف تعاملات الخميس 30-7-2026، علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.
الذهب يرتفع مرة أخرى
وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيها في المتوسط.
آخر تحديث لسعر الذهب
وصل متوسط سعر الذهب 5975 جنيها .
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6828 جنيها للشراء و 6742 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وبلغ سعر عيار 22 نحو 6525 جنيها للشراء و 6181 جنيها للبيع .
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا5975 جنيها للشراء و5900 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5121 جنيها للشراء و5057 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيه للشراء و 47.2 ألف جنيه للبيع .
سعر أوقية الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب 4116 دولار للشراء و 4115 دولار للبيع .