التصديري للصناعات الهندسية يستعرض الفرص التصديرية والأسواق المستهدفة للقطاع.. تفاصيل

واصلت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات اليوم الثاني من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث شهدت المبادرة تنظيم جلسة قطاعية متخصصة لقطاع الصناعات الهندسية، استهدفت استعراض منظومة الخدمات والبرامج التي تقدمها الجهات المعنية لتنمية صادرات القطاع، وتعزيز الجاهزية التصديرية للشركات، ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، في إطار توجه الوزارة للوصول المباشر إلى الشركات داخل المحافظات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعظيم الاستفادة من منظومة خدمات التصدير.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، حيث استعرضت كل جهة الخدمات والبرامج التي تقدمها للشركات، وآليات الاستفادة منها، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع، وتهيئة الشركات للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرضت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، جهود المجلس في تنمية صادرات القطاع، والتعريف بالفرص التصديرية والأسواق المستهدفة، والبرامج التي ينفذها المجلس لرفع تنافسية المنتجات الهندسية المصرية، إلى جانب دوره في ربط الشركات بالمشترين، وتنظيم المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للتوسع في الأسواق الخارجية.

كما استعرض وليد عشور، المدير الإقليمي لمنطقة الدلتا بمركز تحديث الصناعة، الخدمات الفنية والاستشارية التي يقدمها المركز لتطوير القدرات الإنتاجية للشركات، ورفع كفاءة العمليات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات، وتطبيق نظم الجودة والإنتاج الحديثة، بما يعزز جاهزية المنشآت الصناعية للتصدير، ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد علي عبد المعبود، رئيس قطاع الصناعات الهندسية بصندوق تنمية الصادرات، عرضًا حول برامج الصندوق وآليات الاستفادة منها، موضحًا إجراءات التقديم، وآليات صرف المستحقات، ودور الصندوق في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع في الصادرات المصرية.

أبرز التحديات

وتضمنت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات المشاركة، تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، سواء فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، أو متطلبات الجودة والمواصفات الفنية، أو المشاركة في المعارض الدولية، أو التوسع في الأسواق الجديدة، حيث أجاب ممثلو الجهات المشاركة عن استفسارات الشركات، واستعرضوا الحلول والخدمات المتاحة لمساندة الشركات في مختلف مراحل رحلتها التصديرية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الجلسات القطاعية التي تتضمنها مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، والتي تستهدف تقديم خدمات متخصصة لكل قطاع إنتاجي وفقًا لطبيعة نشاطه واحتياجاته، من خلال تجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة عمل متكاملة، بما ييسر حصول الشركات على الخدمات، ويعزز جاهزيتها للتصدير، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات.