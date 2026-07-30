قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشهادات الذكية|خصم 100 جنيه من رواتب مدرسي مسابقة 30 ألف معلم
مدبولي: لا نأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي.. ونعي وجود مصالح لجر دول للصراع
أسعار السجائر اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026.. المحلي والمستورد
ضياء رشوان: الحكومة أجابت عن الأسئلة الجوهرية بشأن حادث السفينة.. وباقي التفاصيل تُعلن بعد انتهاء التحقيقات
مدبولي يحسم الجدل حول لجنة فاقوس: الطلاب متفوقون منذ الإعدادية.. والمدارس التكنولوجية بوابة حقيقية لسوق العمل
فنون جميلة على رأسها .. أماكن اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة قبل انتهائها
مدبولي عن الإسكان الاجتماعي : مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ومتستغلش للسكن
وزير النقل: ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته بعد السيطرة على الحريق
انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 في هذا الموعد
رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير | صور
وزير الكهرباء : مواردنا من السولار والمازوت والغاز كافية لتوليد الطاقة
السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الممرات الملاحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية يستعرض الفرص التصديرية والأسواق المستهدفة للقطاع.. تفاصيل

جانب من المشاركة في مبادرة مصر تنطلق بالتصدير
جانب من المشاركة في مبادرة مصر تنطلق بالتصدير
علياء فوزى

واصلت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات اليوم الثاني من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث شهدت المبادرة تنظيم جلسة قطاعية متخصصة لقطاع الصناعات الهندسية، استهدفت استعراض منظومة الخدمات والبرامج التي تقدمها الجهات المعنية لتنمية صادرات القطاع، وتعزيز الجاهزية التصديرية للشركات، ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، في إطار توجه الوزارة للوصول المباشر إلى الشركات داخل المحافظات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعظيم الاستفادة من منظومة خدمات التصدير.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، حيث استعرضت كل جهة الخدمات والبرامج التي تقدمها للشركات، وآليات الاستفادة منها، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع، وتهيئة الشركات للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرضت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، جهود المجلس في تنمية صادرات القطاع، والتعريف بالفرص التصديرية والأسواق المستهدفة، والبرامج التي ينفذها المجلس لرفع تنافسية المنتجات الهندسية المصرية، إلى جانب دوره في ربط الشركات بالمشترين، وتنظيم المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للتوسع في الأسواق الخارجية.

كما استعرض وليد عشور، المدير الإقليمي لمنطقة الدلتا بمركز تحديث الصناعة، الخدمات الفنية والاستشارية التي يقدمها المركز لتطوير القدرات الإنتاجية للشركات، ورفع كفاءة العمليات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات، وتطبيق نظم الجودة والإنتاج الحديثة، بما يعزز جاهزية المنشآت الصناعية للتصدير، ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد علي عبد المعبود، رئيس قطاع الصناعات الهندسية بصندوق تنمية الصادرات، عرضًا حول برامج الصندوق وآليات الاستفادة منها، موضحًا إجراءات التقديم، وآليات صرف المستحقات، ودور الصندوق في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع في الصادرات المصرية.

أبرز التحديات 

وتضمنت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات المشاركة، تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، سواء فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، أو متطلبات الجودة والمواصفات الفنية، أو المشاركة في المعارض الدولية، أو التوسع في الأسواق الجديدة، حيث أجاب ممثلو الجهات المشاركة عن استفسارات الشركات، واستعرضوا الحلول والخدمات المتاحة لمساندة الشركات في مختلف مراحل رحلتها التصديرية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الجلسات القطاعية التي تتضمنها مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، والتي تستهدف تقديم خدمات متخصصة لكل قطاع إنتاجي وفقًا لطبيعة نشاطه واحتياجاته، من خلال تجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة عمل متكاملة، بما ييسر حصول الشركات على الخدمات، ويعزز جاهزيتها للتصدير، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات.

وزارة الاستثمار مصر تنطلق بالتصدير الأسواق الخارجية صندوق تنمية الصادرات تحديث الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

ترشيحاتنا

محكمة جنايات الزقازيق

الإعدام شنقًا لـ6 متهمين بقتل سائق وإلقاء جثمانه بمصرف في الشرقية

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة مع مراسل صدى البلد

محافظ الجيزة: الصيف موسم الذروة في استهلاك المياه وننفذ خطة طموحة لرفع كفاءة الشبكات

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يناقش مع مشايخ بئر العبد موضوعات الخدمات والتنمية

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

المزيد