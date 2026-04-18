وول ستريت جورنال : الجيش الأمريكي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي يستعد لمصادرة ناقلات نفط وسفن تجارية مرتبطة بإيران تبحر في المياه الدولية خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وبحسب التقرير، يأتي هذا التخطيط في ظل استمرار الحصار الإيراني لمضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أن أي سفينة تعتزم عبور مضيق هرمز ستكون ملزمة بدفع تكاليف تأمين المرور، مع الالتزام بمسارات بحرية تحددها طهران، في خطوة تعكس تصعيدا واضحا في إدارة أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وكشف المجلس أن قائد الجيش الباكستاني نقل مؤخرًا مقترحات أمريكية جديدة إلى إيران، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات لا تزال قيد الدراسة ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

وأكدت إيران عزمها فرض سيطرة مباشرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى حين انتهاء الحرب الجارية وتحقيق ما وصفته بـ"سلام دائم" في المنطقة، معتبرة أن أي استمرار في الحصار البحري من قبل "العدو" يمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على أنها لن تسمح بإعادة فتح المضيق بشكل مشروط أو محدود في ظل هذه الظروف، محذرة من أن أي قيود مفروضة ستقابل بإجراءات تصعيدية قد تشمل منع العبور بشكل كامل.



