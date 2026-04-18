مجلس الأمن الإيراني: سيطرتنا على مضيق هرمز تشمل دفع رسوم خدمات الأمن والسلامة

أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن سيطرة طهران على مضيق هرمز تشمل دفع رسوم خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أوضح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما لم تنتهِ الحرب تماماً ولم يتحقق "سلام مستدام".

في ظل تصاعد التوترات بشأن مضيق هرمز، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بمسار المفاوضات مع إيران، رغم التطورات المتسارعة على الأرض.



وخلال مراسم توقيع أمر رئاسي في البيت الأبيض لدعم الأبحاث المتعلقة باستخدام المواد المهلوسة في علاج القلق والإدمان، تطرق الرئيس الأمريكي بشكل مقتضب إلى الملف الإيراني، مشيرا إلى أن المحادثات “تسير بشكل جيد للغاية”، مع توقعات بظهور مؤشرات أوضح بنهاية اليوم.