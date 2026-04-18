الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العالم يحبس أنفاسه.. طهران تغلق مضيق هرمز مجدداً وفتيل الحرب على وشك الاشتعال

هاني حسين

في تحولٍ دراماتيكي، عادت إيران لتغلق مضيق هرمز مجدداً اليوم بعد أقل من 24 ساعة على فتحه، متهمة واشنطن  بمواصلة حصار موانئها. 

وهذا التراجع الإيراني ينسف الآمال الدولية التي عٌلقت على فتح الشريان الحيوي للطاقة، ويضع الأسواق العالمية في حالة استنفار قصوى وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

طهران: عبور هرمز برسوم

أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن سيطرة طهران على مضيق هرمز تشمل دفع رسوم خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة.

ترامب: إيران لا تستطيع ابتزازنا


أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن إيران أرادت إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، 


وقال ترامب:" إيران لا تستطيع ابتزازنا، وانتظرنا 47 عاما لمواجهة إيران، وبحلول نهاية اليوم سترد إلينا بعض المعلومات بشأن مضيق هرمز".

هجمات إيرانية على سفن تجارية 

وفي وقت سابق، أفاد موقع “أكسيوس” أن إيران شنت ثلاث هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز خلال اليوم، في تطور جديد يضيف مزيداً من التوتر إلى أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وسط تصاعد مستمر في التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج.

وأضاف الموقع، أن هذه الهجمات الثلاث استهدفت سفناً تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً رئيسياً لتدفق الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المنقولة بحراً. 


ويأتي هذا التطور في ظل أجواء توتر متصاعدة في المنطقة، خصوصاً مع تزايد الحوادث البحرية المرتبطة بالمضيق خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر إطلاق نار أو اعتراض سفن أو صدور تحذيرات ملاحية متبادلة بين أطراف إقليمية ودولية، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة.

كما يسلط هذا التصعيد الضوء على هشاشة الوضع الأمني في مضيق هرمز، الذي يعد واحداً من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات السياسية والعسكرية مع المصالح الاقتصادية للدول الكبرى والفاعلين الإقليميين.

الحرس الثوري يسيطر على هرمز 

 

أكد محمد صالح جوكار رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في مجلس الشورى الإسلامي، أن مضيق هرمز يخضع حاليا لإدارة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وأشار جوكار في حديث لوكالة "فارس" الإيرانية إلى أن السفن التجارية العائدة للدول غير المعادية باتت تعبر المياه الإقليمية الإيرانية شمال جزيرة لارك وجنوبها مقابل رسوم عبور محددة.

وأضاف أن الوضع الراهن جاء في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إذ تقرر أن تسير الملاحة التجارية في المضيق وفق منظومة إدارية تشرف عليها القوات البحرية للحرس الثوري، مع التأكيد على أن السفن التجارية التابعة للدول غير المعادية تعبر من شمال جزيرة لارك إلى جنوبها.

وأوضح أن هذه السفن تلتزم بدفع رسوم عبور مقابل الأمن الذي توفره قوات الحرس الثوري خلال رحلة العبور، نافيا أن يكون قد جرى أي أمر آخر خارج هذا الإطار.

وكشف جوكار أن المجلس يعمل على وضع نظام قانوني منظم لمضيق هرمز، مستندا إلى مبدأ السيادة الإيرانية الكاملة على هذا الممر الاستراتيجي الحيوي.

ولفت إلى أن السفن تفضل سلوك المياه الإقليمية الإيرانية نظرا لما تتميز به من أعماق ملاحية أكبر، مما يجعل الوضع الحالي خاضعا بالكامل لإدارة وسيطرة القوات البحرية للحرس الثوري.

