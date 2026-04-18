إسرائيل تهاجم فرنسا في الأمم المتحدة وسط جدل عن مضيق هرمز

شهدت جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشا حادا بشأن التطورات المرتبطة بـ مضيق هرمز، بعد تعثر مشروع قرار بحريني يتعلق بحرية الملاحة في الممر البحري الحيوي.



وخلال الجلسة، صعّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لهجته ضد فرنسا، متهمًا إياها بعدم اتخاذ موقف صارم تجاه ما وصفه بالضغوط الإيرانية، ومشيرًا إلى تقارير تفيد بمرور سفن فرنسية عبر المضيق في وقت تم فيه احتجاز سفن أخرى.



ووجه دانون انتقادات مباشرة إلى باريس، متسائلًا بشكل علني: "كم دفعتم لإيران؟"، في إشارة إلى ما اعتبره خضوعًا للابتزاز أو التعاون غير المباشر مع آليات الضغط الإيرانية، على حد تعبيره.



وأضاف السفير الإسرائيلي أن أي دولة تستجيب للضغوط ولا تقاومها، فإنهابحسب وصفه تساهم في تعزيز ما سماه "آلية التهديد الإيرانية"، بدلًا من الحد منها، مؤكدًا أن الاستجابة للابتزاز لا تحقق الاستقرار بل تشجع على تكراره.



وتأتي هذه التصريحات في أعقاب نقاش دولي متوتر حول أمن الملاحة في المنطقة، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بإيران، وتحول الملف إلى محور خلاف سياسي بين عدة أطراف داخل الأمم المتحدة.