قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية أكثر من 1800 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية السهام الشمالية
افتتاح سفارة بالقدس وخط طيران مباشر.. رئيس الأرجنتين يصل إلى إسرائيل
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ما دلالات إعلان سيطرة إيران على مضيق هرمز في هذا التوقيت؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يُجيب

عبد الخالق صلاح

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعادة إعلان السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز بعد أقل من 24 ساعة من الحديث عن فتحه للملاحة، يجب قراءتها في إطار التصعيد المتبادل مع الولايات المتحدة، موضحاً أن أي حديث عن حرية الملاحة لا يستقيم إذا كانت واشنطن تعلن في الوقت نفسه محاصرة الموانئ الإيرانية. 

وأكد حجازي، خلال مداخله هاتفيه في برنامج"أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، الذي يعرض على قناه إكسترا نيوز ، أن حرية الملاحة يجب أن تشمل جميع الأطراف، وليس طرفاً دون آخر.

وأضاف حجازي أن مضيق هرمز يمثل بالنسبة لإيران الورقة الأهم والأخيرة في مواجهة الضغوط الأمريكية والدولية، مشيراً إلى أن التخلي عن هذه الورقة في بداية المفاوضات يعني تجريد طهران من أبرز أدوات التأثير لديها.

 وأوضح أن هناك ملفات أخرى مرتبطة بالمفاوضات، من بينها اليورانيوم المخصب، إضافة إلى أوراق النفوذ الإقليمي، معتبراً أن تقديم تنازلات مبكرة يضعف الموقف الإيراني على طاولة التفاوض.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إيران لديها مطالب واضحة، من بينها رفع العقوبات، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية، والحصول على رؤية عادلة بشأن ملفها النووي، مشيراً إلى أن طهران تسعى كذلك إلى اتفاقية لعدم الاعتداء تضمن عدم تكرار استهدافها من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. 

ولفت إلى أن بقاء النظام الإيراني يمثل من وجهة نظر طهران انتصاراً أساسياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات سياسية وأمنية لحمايته مستقبلاً.

وأشار حجازي إلى أن التنازلات الأكبر قد تكون مطلوبة من الجانب الأمريكي، لأن المطالب المطروحة حالياً تتجاوز ما لم تستطع واشنطن تحقيقه عبر الحملة العسكرية الأخيرة. 

وشدد على أن السيطرة على اليورانيوم المخصب أو البرنامج النووي الإيراني بالكامل، إلى جانب فك ارتباط طهران بحلفائها في المنطقة، تبقى أهدافاً تفاوضية صعبة التحقيق، ما يعني أن فرص التوصل لاتفاق ستظل مرتبطة بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة وواقعية.

إيران مضيق هرمز السفير محمد حجازي

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

شوبير

شوبير يكشف كواليس مستقبل طارق حامد داخل القلعة البيضاء

الرماية

العاصمة الجديدة تحتضن عرساً رياضياً عالمياً للرماية بمشاركة 26 دولة

الزمالك

الزمالك يواجه المصرية للاتصالات في نهائي كأس مصر لكرة السلة

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد