تقارير إسرائيلية : ترامب يجري مشاورات بشأن إيران .. واحتمال عودة الحرب

نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مشاورات مكثفة بشأن الملف الإيراني، في ظل تطورات متسارعة تشير إلى احتمالات تصعيد جديد في المنطقة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المسؤول الأمريكي حذر من أنه “إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة القائمة، فمن المحتمل أن تتجدد الحرب مع إيران”، في إشارة إلى التوتر المتصاعد بين الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 نقلًا عن مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب بدأت بالفعل في إجراء استعدادات عسكرية وأمنية تحسبًا لاحتمال استئناف القتال مع إيران، وسط حالة من الترقب الحذر في دوائر صنع القرار.