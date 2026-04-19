الرئيس السيسي :أمن الكويت جزء من الأمن القومي المصري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، ووزير مفوض عبد الله العبيدي مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، مشيدًا بما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأواصر أخوية راسخة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة دولة الكويت أو أي دولة عربية أخرى، مشددًا على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها، ومؤكدًا أن أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس شدّد كذلك على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاستثمارية والتجارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، كما نوّه بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية–الكويتية خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس تحيات وتقدير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، معربًا عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم متواصل، ومثمنًا المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي.

كما أعرب الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية.