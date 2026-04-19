الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم

هيرمس
هيرمس
ولاء عبد الكريم

أعلنت شركة «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف چي القابضة»، نجاحها في إتمام دورها الاستشاري لتنفيذ آلية سجل الاكتتاب المعجّل (ABB) لبيع حصة ثانوية في شركة «ڤاليو»، الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة في مصر، وذلك في صفقة شملت طرح 53.8 مليون سهم بما يمثل نحو 2.55% من إجمالي أسهم الشركة.
وقامت «إي إف چي هيرميس» بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب في الصفقة، مستفيدة من منصتها المتكاملة للتوزيع وخبراتها في تنفيذ الصفقات الكبرى، بما ساهم في الحفاظ على استقرار أداء السوق ضمن إطار زمني سريع، وعكس مرونة البورصة المصرية وجاذبية أسواق المال المحلية أمام المستثمرين.


وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف چي هيرميس»، إن الصفقة تعكس جهود الشركة المستمرة لتعميق السيولة في أسواق رأس المال بالمنطقة، إلى جانب تنامي نشاطها في تنفيذ الطروحات الثانوية للأسهم، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت بعد الإدراج الناجح لشركة «ڤاليو» في البورصة المصرية خلال العام الماضي، والأداء القوي لسهم الشركة، بما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في قصة نجاحها.
وأضاف أن هذه العملية تمثل جزءًا من سلسلة طروحات ساهمت في إعادة تنشيط إقبال المستثمرين على أسواق رأس المال، واستمرار الزخم في الطروحات الجديدة وعمليات الطرح الثانوي، خاصة بعد فترة من التراجع المرتبط بتصاعد المخاطر الجيوسياسية خلال الشهر الماضي.


وأشار البيان إلى أن «إي إف چي هيرميس» واصلت خلال عام 2025 تعزيز مكانتها الإقليمية، بعدما نجحت في إتمام 18 صفقة بأسواق رأس المال، و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ في عدد من الأسواق الرئيسية بالمنطقة، من بينها السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر، بما يعكس ريادتها في أسواق المال ودورها في ربط المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الاستثمارية الواعدة.

