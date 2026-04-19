هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم /الأحد/ قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

وشعر سكان المناطق الشرقية من الجزيرة بالهزة الأرضية التي وقعت بعد الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل، ولم تُبلغ السلطات عن أي اضطرابات أو أضرار ناجمة عن الزلزال، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

ووفقا للبيانات الأولية، كان مركز الزلزال في البحر على بُعد حوالي 21 كيلومترا جنوب غرب مدينة جودوراس، على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، بينما بلغ عمق بؤرة الزلزال 6.2 كيلومتر.

ويواصل علماء الزلازل مراقبة المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن أي هزات ارتدادية مثيرة للقلق حتى الآن.



