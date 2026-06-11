وكيل تعليم الغربية يتابع سير الامتحانات التحريرية والتقييم المهاري للدبلومات الفنية

تابع ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يرافقه محمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني اليوم سير امتحانات الدبلومات الفنية، الدور الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

توجيهات تعليم الغربية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وتزامناً مع انطلاق الامتحانات التحريرية والتقييم المهارى للدبلومات الفنية.

حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات، والبالغ عددهم 32.629 ألف طالب، الامتحانات التحريرية في 115 لجنة رئيسية وفرعية بمختلف النوعيات الفنية، على مستوى الإدارات التعليمية، ووفقا لجدول الامتحانات المعلن لكل نوعية وتخصص.

تحرك تنفيذي عاجل

كما اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان على مستوى المحافظة، حيث تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة الكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات الكترونية، من شأنها المساعدة على الغش، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.