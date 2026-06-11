الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 436 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية والاتحاد الدولى للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.

الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات

ونصت المادة الوحيدة من القرار على الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد، والتي تستهدف دعم الشركات الناشئة والمبتكرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التحول الرقمي.

وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 17 أغسطس 2025، الموافق 23 صفر 1447 هجريًا، ووقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، الموافق 11 شوال 1447 هجريًا، ضمن الإجراءات الدستورية المطلوبة لاعتماد الاتفاقية.