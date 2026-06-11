بالأسماء.. قائمة القضايا الـ 17 المتسببة في إيقاف القيد للزمالك

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، عن أسباب إيقاف قيد نادي الزمالك، موضحًا أن النادي يواجه 17 قضية مختلفة تسببت في استمرار العقوبة.

وضمت القائمة التي كشفها عامر العمايرة عبر فيسبوك، عددًا من المدربين واللاعبين، وجاءت بعض الأسماء كالتالي: خوسيه جوميز، كريستيان جروس، فرجاني ساسي، إبراهيم ندياي، أحمد الجفالي، يانيك فيريرا، سامسون أكينيولا، بيير باهرلي.

كما شملت القائمة أيضًا: يوجوسلاف لازيتش، عمر فرج، إلى جانب أندية أستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)، نشارولو البلجيكي (صفقة عدي الدباغ)، نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)، أوليكساندريا الأوكراني (قضيتان صفقة خوان ألفينا)، سانت إتيان الفرنسي (صفقة بنتايج)، واتحاد طنجة المغربي (صفقة عبد الحميد معالي).

يذكر أن هذه القضايا تتعلق بمستحقات مالية ونزاعات تعاقدية مع لاعبين وأندية سابقين، وتحتاح إلى أن تسوية هذه الملفات بشكل كامل هو الطريق الوحيد لرفع إيقاف القيد عن النادي.

