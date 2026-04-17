90 دقيقة أشغال شاقة... تحذيرات معتمد جمال في إياب الزمالك وبلوزداد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

وحذر معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك لاعبي الفريق من عدة نقاط تجنبا للوقوع في أخطاء لقاء الذهاب

وطلب معتمد من لاعبيه ضرورة تسجيل هدف مبكر وعدم إستقبال أية أهداف

كما طالبهم بالإلتزام بالتعليمات الفنية وضرورة الضغط المبكر وإرباك دفاعات المنافس

كما طالب بإغلاق المساحات أمام هجوم شباب بلوزداد