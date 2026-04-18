مصطفى أبو زهرة : هدوء أزمة الأهلي واتحاد الكرة

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، أن الأزمة التي اندلعت مؤخرًا بين النادي الأهلي واتحاد الكرة قد انتهت بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحكمة التي تحلت بها القيادات في الطرفين لعبت دورًا كبيرًا في احتواء الموقف سريعًا.

وأوضح أن الجميع داخل المنظومة الرياضية يعمل بروح واحدة، ولا توجد أي خلافات حالية تعكر صفو العلاقة بين الجانبين، في ظل الحرص المشترك على استقرار الكرة المصرية.

اتحاد الكرة: العدالة هي الأساس

وأوضح أبو زهرة، خلال تصريحاته التليفزيونية، أن اتحاد الكرة يضع تحقيق العدالة على رأس أولوياته، مؤكدًا وجود لجان قضائية مختصة تفصل في النزاعات وتضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة. وشدد على أن كرة القدم يجب أن تظل وسيلة للتقارب بين الجماهير، لا سببًا لإثارة الخلافات أو الاحتقان.

حقيقة أزمة مؤتمر تكريم الحكام

وتطرق عضو اتحاد الكرة إلى الجدل الذي أثير مؤخرًا حول توقيت مؤتمر تكريم الحكام، موضحًا أن ما حدث لم يكن مقصودًا على الإطلاق.

وأشار إلى أنه تم تأجيل المؤتمر في وقت سابق، لكن كان من الصعب تأجيله مرة أخرى بسبب ارتباط الحكام بالسفر من محافظات مختلفة، فضلًا عن التزاماتهم بإدارة مباريات مهمة، وهو ما جعل تغيير الموعد أمرًا معقدًا. وأضاف أنه فور حدوث الخطأ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتداركه.

تقدير خاص لجماهير الأهلي

وأكد أبو زهرة أن جماهير النادي الأهلي تحظى بتقدير واحترام كبيرين من جانب اتحاد الكرة، مشددًا على أهمية دور الجماهير في دعم الكرة المصرية، وأن العلاقة مع كل الأندية تقوم على الاحترام المتبادل.

استعدادات المنتخب لمونديال العالم

وفي سياق آخر، كشف عضو اتحاد الكرة عن وجود مفاوضات مع عدة منتخبات لخوض مباراة ودية أمام منتخب مصر على ملعب العاصمة الإدارية، ضمن التحضيرات للمشاركة في كأس العالم. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل اللقاء قريبًا بعد إتمام الاتفاق، مع العمل على تنظيم حدث كبير لدعم المنتخب بحضور رموز الكرة المصرية، وعلى رأسهم حسن شحاتة