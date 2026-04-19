كاراجر: صلاح يسعى لإنهاء الموسم ببصمة قوية رغم إحباط دوري الأبطال

أثنى جيمي كاراجر على مستوى النجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أن مهاجم ليفربول يسعى لإنهاء الموسم بصورة قوية رغم التحديات التي واجهها الفريق مؤخرًا.

وأوضح كاراجر، في تصريحات عبر سكاي سبورتس، أن صلاح يمتلك دافعًا كبيرًا لترك بصمة مؤثرة في الجولات المتبقية، خاصة بعد شعوره بالإحباط من بعض القرارات الفنية في دوري أبطال أوروبا، والتي حرمته من المشاركة الأساسية في مواجهات حاسمة أمام باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن النجم المصري كان يتطلع للظهور بشكل أكبر في تلك المواجهات، باعتبارها فرصة لتعزيز حضوره القاري وربما خوض محطة أخيرة مميزة في البطولة، إلا أن الظروف لم تخدمه بالشكل المطلوب.

وتطرق كاراجر إلى وضع الفريق هذا الموسم، مؤكدًا أن ليفربول لم يقدم مستواه المعتاد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية المباريات المقبلة، خاصة أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد، معتبرًا أن صلاح قادر على لعب دور حاسم خلالها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مكانة صلاح بين جماهير ليفربول راسخة بالفعل، لكن قيادته للفريق نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا، مع تقديم عروض قوية في المواجهات الكبرى، من شأنه أن يعزز من قيمته أكثر لدى الجماهير.