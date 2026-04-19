الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تفاصيل التقديم للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الرابعة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

في إطار جهود الدولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأكدت د.منال عوض أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا لدعم الحلول المبتكرة التي تحقق الاستدامة البيئية وتُحسّن جودة الحياة في المحافظات، لافتة إلى أن إطلاق المرحلة الرابعة يأتى استكمالاً لمسيرة النجاحات التي تحققت وتجسيدا لالتزام الدولة بمواصلة دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوي المحلي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال ست فئات رئيسية، وهى فئة المشروعات الكبيرة وفئة المشروعات المتوسطة وفئة المشروعات المحلية الصغيرة وفئة الشركات الناشئة وفئة المرأة و تغير المناخ و الإستدامة و فئة المبادارت والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح.

المبادرة أصبحت أداة فعالة لدعم الاقتصاد الأخضر

وأضافت د.منال عوض أن المبادرة أصبحت أداة فعالة لدعم الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الوزارة (2026–2030) التي ترتكز على الحوكمة البيئية الذكية، والتحول الرقمي، والإدارة المستدامة للموارد، وتحفيز الاقتصاد المحلي الأخضر.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، المحافظات وكافة الجهات المعنية إلى التقدم بمشروعاتهم، و سيتم التركيز على جودة المشروعات واستدامتها، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسريع تنفيذ المشروعات لتحقيق أثر تنموي وبيئي مستدام ، مشيرة إلى أن المرحلة الرابعة ستركز بشكل أكبر على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ وتعظيم لآثرها الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم فى تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة 

ووجهت د.منال عوض ، المحافظات بالتواصل والتنسيق المستمر مع نقاط الاتصال المعنية بالوزارة لضمان التنسيق الفعال في متابعة وتنفيذ المشروعات وإطلاق حملة دعائية موسعة للتعريف بالمبادرة، ونشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات، والتنسيق مع الجامعات والمجلس القومي للمرأة وكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، لتحقيق زخم إعلامي واسع ، وتوعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة وابتكار أفكار جديدة، مع تقديم الدعم لكل من يمتلك فكرة مشروع ولا يعرف من أين يبدأ، بما يفتح المجال أمام مختلف الفئات للمساهمة في هذا التوجه الوطني.

- بادر بتقديم مشروعك من أي محافظة..للتعرف على معايير وشروط التقديم وتسجيل المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة: www.sgg.eg

