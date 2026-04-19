لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة

اجتمع السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في أنطاليا، مع موسى كولاكلي كايا نائب وزير الخارجية التركي، وذلك في إطار المشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء أوجه التعاون المختلفة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية التركية، وبالذات في الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث يوليها الطرفان جل اهتمامهم ويعتبرانها القضية المركزية في الشرق الأوسط.

كما جرى كذلك تقييم الجهود الدولية بما فيها الجهود التركية الهادفة إلى المضي قدماً بملف تسوية الأوضاع في قطاع غزة، وتنفيذ المراحل المختلفة حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي بموجبه كان يفترض أن تتوقف الحرب العدوانية على القطاع، حيث إن ما تحقق حتى الآن لا يزال أقل بكثير مما كان يجب أن يتحقق في هذا الوقت.

وجرى كذلك خلال اللقاء التوقف عند الممارسات الإسرائيلية العدوانية على الشعب الفلسطيني، والتي لا تنحصر في قطاع غزة بل تمتد لتشمل الضفة الغربية، كذلك بما فيها القدس وبأشكال مختلفة ومتعددة.

واتفق الطرفان على أهمية الاستمرار بالعمل الجماعي والتنسيق المتواصل للتغلب على كل العقبات التي تعترض عملية التسوية السياسية، ولإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بهذه التسوية.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز التنسيق والتشاور العربي المشترك تجاه القضايا المصيرية للأمة، ويساهم في تعزيز التعاون بين سفارة دولة الكويت وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.