جامعة الدول العربية: وزير متطرف مواقفه عنصرية يمارس القمع بحق الأسرى الفلسطينيين

حرصت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) على إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي، الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام، وقد تم اعتماده على هامش أعمال القمة العربية في دمشق عام 2008.

وأكدت أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية مركزية في العمل العربي المشترك، مشيرة إلى التزام الجامعة بدعم ونصرة هذه القضية بكل الوسائل المشروعة، حتى تحرير آخر أسير، وتحقيق العدالة والسلام العادل والشامل في المنطقة.

يوم الأسير الفلسطيني والعربي

وأشارت إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية وعربية خالدة لتجديد التضامن الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم الإنسانية الجسيمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة.

وأدانت الجامعة بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تعرض لها الأسير مروان البرغوثي على يد وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، والتي أدت إلى إصابته بجروح ونزيف حاد، مع حرمانه المتعمد من الرعاية الطبية اللازمة، في محاولة واضحة للاستهداف المباشر لحياته.

وأضافت أن هذه الاعتداءات الفاشية الإجرامية تتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقاله، وتندرج ضمن سياسة قمعية ممنهجة تُمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في المعتقلات، برعاية وزير متطرف معروف دولياً بمواقفه العنصرية.