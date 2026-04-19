لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه

عقد الدكتور هاني سويلم اجتماعًا لمتابعة منظومة العمل بوحدة متابعة المشروعات الممولة دوليًا، في إطار جهود مصر لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض استراتيجية عمل الوحدة ودورها في إدارة وتطوير المشروعات، حيث جرى عرض منظومة إدارة محفظة المشروعات بما يحقق التكامل بينها ويربطها بأولويات الوزارة، إلى جانب آليات إدارة المنح بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية، ويتماشى مع محاور “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0”.

كما تناول الاجتماع إجراءات متابعة المشروعات الجارية، من خلال تعزيز منظومة الرقابة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات التنفيذ وفق أعلى المعايير، بالتوازي مع إعداد حزمة من المشروعات المستقبلية الجاهزة للطرح والتمويل، بما يواكب احتياجات قطاع المياه خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض أطر التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكات وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشروعات، إلى جانب تطوير العمليات التشغيلية للوحدة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرار.

وأكد الدكتور سويلم أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية الوزارة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية.

ووجّه الوزير بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف جهات الوزارة وشركاء التنمية الدوليين، مشددًا على أن معيار النجاح يتمثل في تحقيق عائد تنموي ملموس ينعكس على تحسين كفاءة منظومة الري وتطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.