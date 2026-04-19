إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر

أفاد إعلام باكستاني بأنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لعقد جولة المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين.

وجاء ذلك وفق ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، نقلاً عن مصادر إعلامية باكستانية.

مفاوضات معلقة وسط توتر إقليمي

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران حالة من التوتر السياسي، ما ينعكس على مسار المفاوضات التي تتسم بالبطء وعدم الاستقرار، وسط ملفات خلافية متعددة لا تزال عالقة بين الطرفين.