وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»

أكدت وزيرة خارجية بريطانيا أن إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز تُعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وأثرها المباشر على حركة التجارة العالمية.

وجاء ذلك وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلًا عن تصريحات رسمية صادرة عن الخارجية البريطانية.

أهمية المضيق في حركة التجارة العالمية

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعله نقطة محورية في استقرار أسواق النفط وسلاسل الإمداد الدولية.