جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية حقوق السوربون

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، حفل تخريج دفعة 2025/2026 من كلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق فتحي سرور رئيس قسم القانون الجنائي والمدير المصري لكلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، والدكتور فرنسوا جي تريبول العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة باريس والعميد الفخري لمدرسة الحقوق بجامعة السوربون، والدكتور استيفان بريناه مدير كلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأسرهم.

وفي كلمته، هنأ الدكتور محمد سامي عبدالصادق الخريجين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل تتويجًا لسنوات من الجهد والاجتهاد في أحد البرامج الأكاديمية المتميزة التي تجسد التعاون المثمر بين جامعة القاهرة وجامعة باريس 1 بانثيون – السوربون، وتعكس عمق العلاقات العلمية والثقافية بين مصر وفرنسا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الشراكة بين الجانبين تقوم على تبادل الخبرات والمعرفة وإعداد كوادر تمتلك أدوات التميز العلمي والفكري، وتجمع بين العمق الأكاديمي والانفتاح الدولي، مؤكدًا أن الجامعات الفرنسية تعد من أبرز شركاء جامعة القاهرة في مسيرتها نحو التدويل وتعزيز حضورها الدولي من خلال منظومة متنامية من البرامج الأكاديمية والبحثية المشتركة.

وأضاف أن العلاقات الأكاديمية المصرية الفرنسية شهدت خلال الفترة الأخيرة دفعة قوية وغير مسبوقة، تجلت في الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجامعة القاهرة، والتي أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجامعات الفرنسية المرموقة، بما يعزز فرص التبادل العلمي والبحثي ويدعم إعداد أجيال جديدة قادرة على العمل والإبداع في بيئة عالمية متكاملة، فضلا عن المشاركة في فعاليات المنتدى المصري الفرنسي الذي استضافته جامعة سيرجي بباريس، وشهد إطلاق مبادرات أكاديمية جديدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والدرجات العلمية المشتركة.

ووجه رئيس الجامعة حديثه إلى الخريجين قائلًا إنهم لا يغادرون الجامعة حاملين شهادة علمية فقط، بل يحملون تجربة تعليمية وثقافية فريدة جمعت بين عراقة جامعة القاهرة وريادة الجامعة الفرنسية الشريكة، وأتاحت لهم التعرف على مدارس فكرية وقانونية متعددة، واكتساب مهارات تؤهلهم للنجاح في بيئات العمل الدولية والإقليمية المختلفة. كما وجه الشكر لجامعة باريس 1 بانثيون – السوربون، وللسفارة الفرنسية بالقاهرة على دعمها المستمر لمسارات التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، أن يوم التخرج يمثل محطة فارقة في حياة الطلاب، تتوج سنوات من الجهد والمثابرة داخل أحد البرامج الأكاديمية الرائدة التي تجمع بين عراقة كلية الحقوق بجامعة القاهرة والخبرة الأكاديمية الدولية لجامعة السوربون، مشيرًا إلى أن الخريجين أصبحوا مؤهلين علميًا ومهنيًا للانطلاق نحو آفاق أرحب من التميز والريادة وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون وخدمة المجتمع. كما دعا الخريجين إلى توجيه التحية والتقدير لأسرهم تقديرًا لدعمهم المتواصل طوال سنوات الدراسة.

وأكد الدكتور طارق سرور، رئيس قسم القانون الجنائي والمدير المصري لكلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، أن تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج يمثل ثمرة سنوات من العمل الجاد والتعاون الأكاديمي المثمر بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر قانونية تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات القانونية المعاصرة وفق أحدث المعايير الدولية، معربًا عن فخره بما حققه الخريجون من تميز علمي وما اكتسبوه من خبرات أكاديمية وثقافية تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جهته، أعرب الدكتور فرنسوا جي تريبول عن سعادته بالمشاركة في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، مؤكدًا أن القسم الفرنسي يمثل ثمرة تعاون أكاديمي متميز بين مصر وفرنسا، ويعكس المستوى العلمي الرفيع الذي وصل إليه الخريجون، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق النجاح والإسهام الفاعل في تطوير العمل القانوني وخدمة مجتمعاتهم.

كما أشاد الدكتور استيفان بريناه بالشراكة العلمية المتميزة بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي، وموجهًا التهنئة للخريجين ومتمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتميز في مسيرتهم المهنية والعلمية.

وتضمنت الاحتفالية عرض عدد من الأفلام التسجيلية التي وثقت الرحلة الأكاديمية للخريجين، أعقبها تكريم الخريجين والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.