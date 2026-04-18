قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية أكثر من 1800 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية السهام الشمالية
افتتاح سفارة بالقدس وخط طيران مباشر.. رئيس الأرجنتين يصل إلى إسرائيل
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات تفتيشية وندوات توعوية لمديرية العمل بأسوان للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

نفذت مديرية العمل من خلال إداراتها المختلفة عدد من الحملات التفتيشية تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، مع عقد ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية.

وأفاد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه تم تنظيم حملة إستهدفت  التفتيش على أحد شركات الأدوية بطريق العلاقى  ، وتم رصد عدم إستيفاء بعض الإشتراطات للسلامة والصحة المهنية ، وتم إعطاء مهلة للشركة لإستيفاؤها بشكل كامل  ، وبالتوازى تم عقد ندوة توعوية تناولت الحديث عن خطة الطوارئ وتقييم المخاطر ، وكيفية استعمال طفايات الحريق أثناء الطوارئ ، مع بيان أنواع الحرائق وأسلوب التعامل الآمن معها. 

وأشار محمود عيسى بأنه يتم تنظيم هذه الحملات والندوات وفقاً لتعليمات وزير العمل ومحافظ أسوان ، وبمتابعة من المهندس محمد منتصر مدير الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ووكيل مديرية العمل بالمحافظة، وأن الهدف من الندوات التوعوية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشأت الحيوية وذات الخطورة ، وقام بإلقاء الملامح التوعوية المهندس طه فتحى المفتش بمكتب أسوان ، بتكليف من المهندس فارس عبد العزيز مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

وتؤكد وزارة العمل ومحافظة أسوان على إستمرار تنفيذ حملات التفتيش الدورية والمفاجئة داخل مختلف المنشآت ، مع عدم التهاون فى تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على أرواح العاملين وحماية لمقومات الإنتاج  ، مع التشديد على أن التوعية تمثل ركيزة أساسية للوقاية من المخاطر ، حيث يتم تكثيف الندوات والإرشادات الميدانية لرفع وعى العاملين وأصحاب المنشآت بكيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ بما يسهم فى خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وتدعو وزارة العمل والمحافظة جميع المنشآت إلى الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط المقررة ، وسرعة توفيق أوضاعها ، تأكيداً على أن سلامة الإنسان تأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية ، وأن أى تقصير سيتم التعامل معه بكل حسم وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعادة قضية محاكمة رجل أعمال ومدير دار ايتام مصر الجديدة بتهمة الاتجار بالبشر لمحكمة الاستئناف

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ارشيفيه

مجهولون يعتدون على شاب بالطريق في إحدى قرى الدقهلية

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد