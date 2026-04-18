حملات تفتيشية وندوات توعوية لمديرية العمل بأسوان للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية

نفذت مديرية العمل من خلال إداراتها المختلفة عدد من الحملات التفتيشية تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، مع عقد ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية.

وأفاد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه تم تنظيم حملة إستهدفت التفتيش على أحد شركات الأدوية بطريق العلاقى ، وتم رصد عدم إستيفاء بعض الإشتراطات للسلامة والصحة المهنية ، وتم إعطاء مهلة للشركة لإستيفاؤها بشكل كامل ، وبالتوازى تم عقد ندوة توعوية تناولت الحديث عن خطة الطوارئ وتقييم المخاطر ، وكيفية استعمال طفايات الحريق أثناء الطوارئ ، مع بيان أنواع الحرائق وأسلوب التعامل الآمن معها.

جهود متنوعة

وأشار محمود عيسى بأنه يتم تنظيم هذه الحملات والندوات وفقاً لتعليمات وزير العمل ومحافظ أسوان ، وبمتابعة من المهندس محمد منتصر مدير الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ووكيل مديرية العمل بالمحافظة، وأن الهدف من الندوات التوعوية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشأت الحيوية وذات الخطورة ، وقام بإلقاء الملامح التوعوية المهندس طه فتحى المفتش بمكتب أسوان ، بتكليف من المهندس فارس عبد العزيز مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

وتؤكد وزارة العمل ومحافظة أسوان على إستمرار تنفيذ حملات التفتيش الدورية والمفاجئة داخل مختلف المنشآت ، مع عدم التهاون فى تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على أرواح العاملين وحماية لمقومات الإنتاج ، مع التشديد على أن التوعية تمثل ركيزة أساسية للوقاية من المخاطر ، حيث يتم تكثيف الندوات والإرشادات الميدانية لرفع وعى العاملين وأصحاب المنشآت بكيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ بما يسهم فى خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وتدعو وزارة العمل والمحافظة جميع المنشآت إلى الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط المقررة ، وسرعة توفيق أوضاعها ، تأكيداً على أن سلامة الإنسان تأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية ، وأن أى تقصير سيتم التعامل معه بكل حسم وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة.