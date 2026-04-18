ترامب: المحادثات مع إيران تسير على نحو جيد للغاية.. ولن نسمح بالابتزاز في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأمريكية مع إيران تسير على ما يرام، وإنه يتوقع الحصول على مزيد من المعلومات بحلول نهاية اليوم.

وأوضح ترامب - خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حيث وقع أمرًا تنفيذيًا يُلزم إدارة الغذاء والدواء بتسريع مراجعة بعض الأدوية المخدرة المصممة كعلاج للأمراض العقلية - "إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة للغاية" مع القادة الإيرانيين".

وأضاف: أن الولايات المتحدة تتخذ موقفًا حازمًا في المحادثات مع إيران، مشيرا بقوله: "نتحدث معهم.. لقد أرادوا إغلاق المضيق مرة أخرى، كما يفعلون منذ سنوات، ولن يستطيعوا ابتزازنا".

وجدد ترامب تأكيده أن إيران لا تملك قوة بحرية أو جوية أو قيادة، لافتا إلى أن البلاد شهدت "تغييرًا قسريًا للنظام" بعد هجمات استهدفت قادتها.

ولم يتطرق إلى تصريحات إيران بإغلاق مضيق هرمز مجددًا، اليوم، أو إلى التقارير التي تتحدث عن هجمات استهدفت سفنًا في هذا الممر المائي الحيوي.