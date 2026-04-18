خبير : استثمارات تريليونية تؤكد صلابة الاقتصاد المصري .. وتدعو المحليين لاقتناص الفرص

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قدرة الدولة المصرية على إبرام صفقات استثمارية ضخمة في توقيت يتسم بالتحديات العالمية والإقليمية تعكس بوضوح متانة الاقتصاد المصري، واستمراره في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم تعقيدات المشهد الجيوسياسي.

جذب رؤوس الأموال

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن إطلاق مشروع استثماري بحجم 1.4 تريليون جنيه في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي يمثل مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين الدوليين في السوق المصري، وقدرته على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

تطوير مناخ الاستثمار

وأضاف أن الجهود الحكومية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تطوير مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، وهو ما يظهر في تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي.

اقتناص الفرص الاستثمارية

وفي السياق ذاته، وجه أستاذ التمويل والاستثمار رسالة إلى المستثمرين المصريين، داعيًا إياهم إلى تعزيز حضورهم داخل السوق المحلي والتحلي بقدر أكبر من الجرأة في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد من توسع في المشروعات الكبرى.

بيئة جاذبة وذات فرص ربحية

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح ينظر إلى مصر باعتبارها بيئة جاذبة وذات فرص ربحية مرتفعة، مؤكدًا أن من الأولى أن يكون المستثمر الوطني شريكًا رئيسيًا في هذه الطفرة التنموية.

ضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات

واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن القوانين المنظمة للاستثمار في مصر تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين دون تمييز، بما يعزز مناخ العدالة ويشجع على المزيد من ضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات.