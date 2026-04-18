خبير اقتصادي : مصر صرح استثماري صاعد .. وأفضل توقيت لدخول الأسواق الإقليمية

صرّح محمد عبد الوهاب خبير اقتصادي، أن مصر تمثل اليوم صرحًا اقتصاديًا صاعدًا في المنطقة، مدعومًا بأكبر قاعدة استهلاكية عربية وسوق يتمتع بقدرات نمو مستدامة.

وأكد خلال مؤتمر صحفى اليوم أن التوقيت الحالي يُعد من أنسب الأوقات لجذب استثمارات جديدة، في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات، ودعم الصادرات، وتسريع وتيرة التحول والهيكلة الرقمية، بما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال ويرفع مستوى الشفافية.

وأضاف أن السوق المصري يشهد نموًا ملحوظًا في القطاع الخاص، خاصة مع تزايد عمليات الدمج والاستحواذ، وهو ما يعكس حيوية الاقتصاد وثقة المستثمرين في فرصه المستقبلية.

وأوضح أن المستثمر يبحث دائمًا عن الأمان والاستقرار، وهو ما يستلزم مزيد من إعادة صياغة واضحة للعلاقات بين الشركاء، وتطبيق مبادئ الحوكمة والفصل المنظم لضمان استدامة الكيانات الاستثمارية.

وأشار إلى أن كثير من الكوادر المصرية وراء تصدير خدمات ذات جودة عالية إلى دول الخليج، بدأت في تقديم خدمات غير مسبوقة في المحاسبة والمراجعة، والتقييم المالي، والدمج والاستحواذ لرجال الأعمال، إضافة إلى خدمات التعهيد والكول سنتر لدعم المستثمرين.

وقال إن هذه الخدمات المتخصصة تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز جاهزية السوق لاستقبال مزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر كسوق قادرة على تحقيق معدلات نمو أكبر مع الإدارة الاحترافية والتنظيم المؤسسي السليم.