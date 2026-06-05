بعد تغيبه عن منزله .. التضامن تعيد طفلا إلى أسرته في قنا

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في إعادة طفل من محافظة قنا يبلغ من العمر 11 عامًا، إلى أسرته؛ وذلك بعد تغيبه عن منزله في مايو الماضي، وتداول قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى لجوء الطفل إلى مطعم "المحروسة" بمنطقة رمسيس؛ طلبًا للطعام، حيث تفاعل معه المتطوعون بالمطعم، وقدموا له الدعم اللازم، وتعرّفوا على قصته، وتم إقناعه بإيداعه في إحدى دور الرعاية المناسبة لتلقي أوجه الرعاية والحماية والخدمات المختلفة.

واتخذت وزارة التضامن الاجتماعي الإجراءات اللازمة، وإجراء أعمال البحث والتحري من خلال فرق العمل المختصة، حيث تمكنت من التوصل إلى أسرة الطفل والتأكد من بياناته، وجرى تسليمه إلى أسرته؛ بعد استيفاء الإجراءات القانونية، مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته، وتوفير البيئة الآمنة والداعمة له.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، جهود فريق التدخل السريع في التعامل الفوري مع البلاغات الإنسانية، حيث تستقبل فرق التدخل السريع البلاغات والتدخلات العاجلة على مدار الساعة عبر واتساب 01557582104، مع تحديد موقع الحالة بدقة؛ لضمان سرعة التحرك.

وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ من خلال الخط الساخن 16439، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء على الرقم 16528.