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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شيخ بالأوقاف: الحج مدرسة الأخلاق ورسالة لا تنتهي بانتهاء المناسك

الحج
الحج
محمد البدوي

يُعد الحج من أعظم العبادات في الإسلام، ليس فقط لما يتضمنه من شعائر وروحانيات، بل لما يغرسه في نفس المسلم من قيم إنسانية وأخلاقية عميقة تتجاوز حدود الزمان والمكان؛ فهو تجربة إيمانية شاملة تعيد تشكيل سلوك الفرد، وتربطه بمعاني الصبر والانضباط والمساواة، في مشهد يجتمع فيه ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم على هدف واحد؛ لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تنتهي رسالة الحج بانتهاء المناسك؟ وما الذي يجعل أثره ممتدًا في حياة المسلم اليومية؟.

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ترسيخ الإيمان والأخلاق والعلم 

وأكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن الإسلام دين شامل لا يقتصر على العبادات الشكلية، بل يقوم على بناء الإنسان من الداخل عبر ترسيخ الإيمان والأخلاق والعلم والعمل، بما ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه.

قيم المساواة والتكافل

وأوضح كيلاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مواسم العبادة الكبرى وعلى رأسها الحج تقدم نموذجًا عمليًا فريدًا للتعاون والانضباط والاحترام المتبادل، حيث يلتقي المسلمون من مختلف الجنسيات والثقافات في مكان واحد دون تفرقة، ما يعزز قيم المساواة والتكافل الإنساني.

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توجه الإنسان نحو البناء

وأشار إلى أن العقيدة والأخلاق يمثلان الأساس الحقيقي لأي حضارة ناجحة، فالعقيدة توجه الإنسان نحو البناء والإعمار، بينما تعمل الأخلاق على تهذيب سلوكه وضبط تصرفاته، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التوازن يحتاج إلى استمرار في التزكية والتربية الروحية.

التجرد من مظاهر الدنيا

وأضاف أن شعائر الحج تحمل في جوهرها رسائل تربوية عميقة، إذ تعلّم المسلم معنى التجرد من مظاهر الدنيا، وتغرس فيه قيم التواضع والمساواة بين البشر، فضلًا عن احترام البيئة والكائنات الحية، حيث يُمنع الإضرار بأي مخلوق خلال أداء المناسك.

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 انتهاء الرحلة الإيمانية

وأوضح أن الحج يعزز مفهوم الرقابة الذاتية لدى المسلم، حيث يتدرب على مراقبة الله في أقواله وأفعاله، وهو ما يشكل سلوكًا أخلاقيًا ينبغي أن يستمر بعد انتهاء الرحلة الإيمانية، ليصبح منهج حياة دائم ينعكس على تعاملاته اليومية داخل المجتمع.

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