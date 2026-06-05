الزغبي: المخاطر تتزايد على فرق الإسعاف بالجنوب اللبناني.. ونقص حاد في المستلزمات الطبية

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه فرق الإسعاف والمتطوعون يتمثل في تأمين مسارات آمنة للوصول إلى المناطق المتضررة، مشيرًا إلى أن المخاطر تتزايد يومًا بعد يوم، ما يهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني ويعقد عمليات إجلاء المصابين وتقديم المساعدات.

وأوضح الزغبي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الصليب الأحمر اللبناني يواصل أداء مهامه في مختلف مناطق الجنوب، حيث يمثل وجوده مصدر طمأنينة للسكان الذين بقوا في منازلهم رغم التصعيد، مضيفًا أن العديد من كبار السن والأسر رفضوا مغادرة منازلهم، ما يفرض على الفرق الإسعافية الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية اليومية لهم.

وأشار إلى أن عمليات الإغاثة تتم عبر آلية تنسيق مستمرة تضم الجيش اللبناني والقوات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف توفير ممرات آمنة قدر الإمكان لوصول سيارات الإسعاف والفرق الإنسانية إلى المناطق المحتاجة.

وأكد «الزغبي» أن الصليب الأحمر اللبناني يعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية والإسعافية الأساسية، إضافة إلى احتياجات ملحة للوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف والآليات الميدانية، فضلاً عن الحاجة لمعدات طبية متخصصة للمستشفيات لعلاج إصابات الحروب والصدمات، وتوفير الغذاء والبطانيات ومستلزمات النظافة والأدوية المزمنة للنازحين الذين تجاوز عددهم المليون شخص.

