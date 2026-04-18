هجوم مسلح يهز كييف.. مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 في إطلاق نار بحي سكني

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن العاصمة الأوكرانية شهدت حادثاً غير معتاد بالنسبة للسكان، بعدما نفذ أحد الأشخاص هجوماً مسلحاً استهدف مدنيين في أحد الأحياء المكتظة بالسكان، موضحاً أن المهاجم أطلق النار عشوائياً على المارة وعلى المتسوقين قرب أحد المتاجر في حي هولوسييفسكي بالعاصمة كييف.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية داليا أبو عميرة ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن الهجوم أسفر، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية الأوكراني، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، مشيراً إلى أن قوات الأمن حاولت التفاوض مع المنفذ لمدة 40 دقيقة من أجل إنهاء الأزمة دون خسائر إضافية، إلا أن المحاولات لم تنجح.

وأوضح أن قوات إنفاذ القانون اضطرت بعد ذلك إلى تنفيذ عملية اعتقال، تخللها تبادل لإطلاق النار مع المهاجم.

وأكد غيث مناف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن منفذ الهجوم رجل في الستين من عمره، وكان قد خدم سابقاً في الجيش الأوكراني حتى عام 2004، ثم عاد وانضم مجدداً إلى القوات المسلحة الأوكرانية عام 2022.

كما تبين أنه يحمل الجنسيتين الروسية والأوكرانية، ما أثار كثيراً من التساؤلات حول خلفياته ودوافعه.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن التكهنات بشأن الحادث تعددت، إذ تحدثت بعض الروايات عن معاناة المنفذ من اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجاً لدى أطباء مختصين، فيما ذهبت روايات أخرى إلى احتمال ارتباطه بجهات روسية.

ولفت إلى أنه حتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية من النيابة العامة بشأن دوافع الهجوم، خاصة بعد قيام المنفذ بإحراق شقته الواقعة قرب موقع الحادث قبل مقتله.