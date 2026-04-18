قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية
متاح حاليا بـ ATM .. اليوم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في الدولة
تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري
قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية أكثر من 1800 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية السهام الشمالية
افتتاح سفارة بالقدس وخط طيران مباشر.. رئيس الأرجنتين يصل إلى إسرائيل
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هجوم مسلح يهز كييف.. مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 في إطلاق نار بحي سكني

عبد الخالق صلاح

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن العاصمة الأوكرانية شهدت حادثاً غير معتاد بالنسبة للسكان، بعدما نفذ أحد الأشخاص هجوماً مسلحاً استهدف مدنيين في أحد الأحياء المكتظة بالسكان، موضحاً أن المهاجم أطلق النار عشوائياً على المارة وعلى المتسوقين قرب أحد المتاجر في حي هولوسييفسكي بالعاصمة كييف.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية داليا أبو عميرة ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن الهجوم أسفر، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية الأوكراني، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، مشيراً إلى أن قوات الأمن حاولت التفاوض مع المنفذ لمدة 40 دقيقة من أجل إنهاء الأزمة دون خسائر إضافية، إلا أن المحاولات لم تنجح. 

وأوضح أن قوات إنفاذ القانون اضطرت بعد ذلك إلى تنفيذ عملية اعتقال، تخللها تبادل لإطلاق النار مع المهاجم.

وأكد غيث مناف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن منفذ الهجوم رجل في الستين من عمره، وكان قد خدم سابقاً في الجيش الأوكراني حتى عام 2004، ثم عاد وانضم مجدداً إلى القوات المسلحة الأوكرانية عام 2022. 

كما تبين أنه يحمل الجنسيتين الروسية والأوكرانية، ما أثار كثيراً من التساؤلات حول خلفياته ودوافعه.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن التكهنات بشأن الحادث تعددت، إذ تحدثت بعض الروايات عن معاناة المنفذ من اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجاً لدى أطباء مختصين، فيما ذهبت روايات أخرى إلى احتمال ارتباطه بجهات روسية. 

ولفت إلى أنه حتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية من النيابة العامة بشأن دوافع الهجوم، خاصة بعد قيام المنفذ بإحراق شقته الواقعة قرب موقع الحادث قبل مقتله.

القاهرة الإخبارية هجوم مسلح كييف إطلاق نار بحي سكني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

