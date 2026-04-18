عظم شهيدك .. القوات المسلحة تطلق سلسلة أفلام حكاية بطل بالذكاء الاصطناعي

أطلقت القوات المسلحة سلسلة أفلام حكاية بطل، تناول سيرة شهدائنا الأبرار من زاوية مختلفة لا يتم فيها سرد وقائع العمليات فقط، بل إبراز الجانب الإنساني للشهيد سواء على مستوى علاقاته بزملائه، وشخصيته ومواقفه اليومية.

كما ركزت سلسلة الأفلام على تقديم الصورة البطولية للشهداء، من خلال تسليط الضوء على لحظة الاستشهاد أثناء تنفيذ المهام، وكيف تعاملوا مع المواقف الصعبة بروح قتالية عالية كذلك إبراز الإيمان الكامل بالواجب الوطني.

سلسلة الأفلام لم تقتصر على الضباط ، بل تناولت أيضًا قصص ضباط الصف والجنود، بالإضافة إلى الأهالي من قبائل سيناء الذين كان لهم دور محوري في دعم جهود مكافحة الإرهاب.

ويتم تقديم سلسلة الأفلام عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاهد الدرامية، بما يساهم في إعادة تجسيد الوقائع بصورة واقعية ومؤثرة.

