الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نائب لبناني: تصريحات حزب الله غير واقعية ومحاولة لفرض السلاح على الدولة

رئيس لبنان
رئيس لبنان
قال فادي كرم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن البيانات والتصريحات الصادرة عن حزب الله لم تعد تعكس واقعاً سياسياً أو ميدانياً، معتبراً أن حديث الحزب عن "المقاومة" ومحاولة تصوير ما جرى على أنه انتصار، يأتي في إطار رسائل داخلية موجهة إلى اللبنانيين أكثر من كونه توصيفاً حقيقياً للأحداث. 

وأوضح خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، مع الإعلامي محمد عبيد ، أن الحزب يسعى من خلال هذه التصريحات إلى التأكيد بأنه ما زال موجوداً ويفرض نفسه على الساحة اللبنانية.

وأضاف كرم أن حزب الله يريد إيصال رسالة مفادها أنه لا يزال قادراً على تعطيل الحياة الطبيعية في لبنان وعرقلة أي مسار لاستعادة الدولة سيادتها الكاملة. 

وأشار إلى أن ما حدث فور إعلان الهدنة، من إطلاق نار وتوترات ميدانية، يعكس محاولة واضحة لتوجيه إنذار إلى الدولة اللبنانية بعدم التحرك الجدي لضبط الأمن أو معالجة ملف السلاح غير الشرعي.

وأكد عضو مجلس النواب اللبناني أن الحزب يتهرب من مواجهة الحقيقة المتعلقة بما تسبب به للبنان من أزمات وويلات وحروب ودمار واسع خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هذا الخطاب يهدف أيضاً إلى تجنب أي مساءلة سياسية أو وطنية بشأن الخسائر التي لحقت بالدولة والشعب اللبناني. 

وشدد على أن اللبنانيين ينتظرون معالجة حقيقية للأزمات بدلاً من استمرار الخطابات التصعيدية.

وأشار كرم إلى أن التلويح بالسلاح واستخدامه في الداخل يمثل تحدياً مباشراً للدولة اللبنانية ولمؤسساتها الشرعية، موضحاً أن أي حديث خارج منطق الدولة والقانون لن يسهم في إنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة.

 ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة، والعمل على إعادة الاستقرار وبناء مؤسسات قادرة على حماية اللبنانيين جميعاً.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

