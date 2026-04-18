عاوز فلوسي مش مطمن لكم | خناقة كبيرة في نادٍ صحي بالتجمع لسبب صادم

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 3 رجال وسيدتين للمحاكمة الجنائية بتهمة إدارة ناد صحي يعمل بدون ترخيص واستغلاله في أنشطة مخالفة للآداب العامة واختطاف طالب وسرقة متعلقاته .

حجز جلسة مساج



تلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من طالب مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بأنه قام بحجز جلسة “مساج” داخل أحد النوادي الصحية عبر صفحة على شبكة الإنترنت، وسدد قيمة الجلسة مسبقًا، إلا أنه عقب حضوره، ساورته الشكوك بشأن ممارسة أنشطة غير قانونية داخل المكان، فطالب باسترداد المبلغ المالي.

وأوضح المُبلّغ أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين القائمين على إدارة النادي، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بخدوش وكدمات بالوجه، كما أنهم قاموا باصطحابه قسرًا داخل سيارة مملوكة لأحدهم، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، قبل أن يتركوه بأحد الطرق السريعة.

وبالتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص وسيدتان، لاثنين منهم معلومات جنائية. وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي، وسلاح أبيض، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بإدارة النادي الصحي دون ترخيص، وارتكابهم الواقعة، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.