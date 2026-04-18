تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى (إرهاب)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 6 متهمين، في القضية رقم 4016 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ"داعش أكتوبر"، لجلسة 1 يونيو؛ للمرافعة.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في أطفيح والجيزة.