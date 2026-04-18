تأجيل محاكمة 43 متهما في خلية الهيكل الإدارى بالتجمع

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري، في القضية رقم 2106 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر أول لجلسة 6 مايو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وجه المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض لامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والعشرين انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الثاني والعشرين وحتي الأخير اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، وفيما وجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين اتهامات بطلب رشوة لتمرير جواز سفر المتهمة الثالثة، ووجهة للمتهمين الأول والثالثة اتهامات تقديم رشوة لموظف عمومي، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين اتهامات بالمشاركة في تزوير محرر رسمي، ووجه لمتهمين اتهامات بالاشتراك في تزوير محررات رسمية.