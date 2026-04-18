إصابة 3 شباب باختناق في انفجار مولد كهرباء بمحل ذهب بقنا

أصيب 3 شباب بحالات اختناق بسيطة، عقب انفجار مولد كهرباء داخل محل مجوهرات بمدينة نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، عقب حدوث عطل بمولد كهرباء داخل محل مصوغات ذهبية بمدينة نجع حمادى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.