إزالة 61 حالة تعدٍ خلال حملات مكبرة بقنا

​واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باسترداد حق الشعب والتصدي بكل حسم لكافة صور المخالفات.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بقيادة أشرف أنور، رئيس المركز، حملات، حيث تم إزالة 18 حالة تعدى بقرية المحروسة على مساحة 6 قيراط و1985 مترا مربعا تحت إشراف القيادات التنفيذية بالمدينة.

فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، تحت إشراف ياسر حمادي، رئيس المركز، إزالة حالة تعدى على مساحة 120 مترا مربعا بمدينة نقادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

​كما شهد مركز أبوتشت تحت إشراف سيد تمساح رئيس المركز تنفيذ حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدى بإجمالي مساحة بلغت فدانًا و22 قيراطًا و16 سهمًا بعدد من القرى شملت بخانس، والرزقة، والنجمة، والحمران، والمحارزة، والحبيل الغربي، وكوم يعقوب، والرفشة، وذلك بمشاركة القيادات المحلية، ونواب رئيس المركز، ورؤساء القرى.

وفي السياق، تمكنت حملة بقيادة حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، من إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت نحو 11.5 قيراط بما يعادل 2015 مترًا مربعًا، حيث تمت الإزالات بالكامل حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

​وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على حماية أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على مقدرات الوطن، وتأكيد سيادة القانون بما يحقق الصالح العام، ويدعم جهود التنمية المستدامة داخل محافظة قنا.

