الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
بالصور

نصائح لمرضى القلب: 5 قواعد ذهبية لنظام غذائي صحي بدون حرمان

آية التيجي

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن مريض القلب لا يحتاج إلى الحرمان من الطعام بقدر ما يحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحافظ على صحة القلب ويقلل من المضاعفات.

أهم 5 قواعد غذائية لمرضى القلب

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن العادات الغذائية اليومية تلعب دورًا حاسمًا في التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وبالتالي حماية عضلة القلب.

وتابع القيعي، أن هناك مجموعة من القواعد الأساسية التي يجب على مرضى القلب الالتزام بها، مشيرًا إلى أن تطبيقها بشكل يومي يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في الصحة العامة، ومن ابرزها ما يلي :

ـ تقليل الملح:
يساهم الإفراط في تناول الملح في رفع ضغط الدم، ما يزيد من العبء على القلب ويضاعف خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

ـ اختيار الدهون الصحية:
ينصح بالاعتماد على الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون والمكسرات، مع تجنب الدهون المهدرجة والمقليات التي تؤثر سلبًا على الشرايين.

ـ الإكثار من الخضروات:
تحتوي الخضروات على الألياف التي تساعد في خفض الكوليسترول وتحسين كفاءة القلب، لذلك يُفضل تناولها بشكل يومي.

ـ تناول بروتين صحي:
يفضل اختيار مصادر بروتين خفيفة مثل الأسماك والدواجن المشوية، مع تقليل اللحوم الدسمة التي قد تزيد من نسبة الدهون الضارة.

ـ تنظيم الوجبات:
يساعد تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم في تقليل الضغط على القلب، مقارنة بالوجبات الكبيرة والدسمة.

وأشار الدكتور معتز القيعي إلى أن “المفتاح الحقيقي لصحة القلب ليس في الحرمان، بل في التوازن والاختيارات الذكية للطعام”، مؤكدًا أن الالتزام بنظام غذائي صحي يمكن أن يحسن جودة حياة مريض القلب بشكل ملحوظ.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
