إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ألم الثدي بعد انقطاع الطمث .. متى يكون طبيعيًا ويستدعي القلق؟

آية التيجي

حذر الطبيب البريطاني مارتن سكور من تجاهل آلام الثدي لدى النساء، خاصة بعد انقطاع الطمث، مؤكدًا أن بعض الحالات قد تبدو مرتبطة بالتغيرات الهرمونية لكنها في الحقيقة تحتاج إلى تقييم طبي دقيق، خصوصًا إذا كانت تزداد ليلًا.

وأوضح الطبيب أن آلام الثدي من الأعراض الشائعة التي يجب عدم إهمالها، حتى في حال استمرارها لسنوات دون وجود سبب واضح، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات تكون حميدة، لكنها تستدعي المتابعة.

وأشار إلى أن أحد أبرز الأسباب المحتملة هو العلاج بالهرمونات البديلة العلاج بالهرمونات البديلة، حيث يؤدي هرمون الإستروجين إلى زيادة تدفق الدم في أنسجة الثدي، ما يسبب تورمًا وحساسية وألمًا قد يزداد أثناء الليل بسبب الاستلقاء.

لماذا يزداد الألم ليلًا؟

وعند الاستلقاء، يتجمع الدم في أنسجة الثدي
يزيد الضغط على الأنسجة الحساسة
تصبح الأعراض أكثر وضوحًا مقارنة بوضع الوقوف

أسباب أخرى محتملة

وأشار الطبيب، إلى أن الألم قد يكون مرتبطًا بما يُعرف بـ التغيرات الليفية الكيسية، وهي حالة تؤدي إلى تكوّن تكتلات صغيرة في أنسجة الثدي، وغالبًا ما تظهر في كلا الثديين.

وأوضح أن هذه الحالة أقل شيوعًا بعد انقطاع الطمث، لكنها قد تستمر أو تتفاقم بسبب العلاج الهرموني.

هل هناك أسباب أخرى؟

واستبعد الطبيب أن يكون الألم ناتجًا عن التهابات في القفص الصدري مثل التهاب الغضروف الضلعي، حيث إن هذا النوع من الألم يكون أكثر انتشارًا في منطقة الصدر وليس الثدي فقط.

نصيحة طبية مهمة

وينصح الطبيب بتجربة إيقاف العلاج الهرموني لمدة تصل إلى 3 أشهر، تحت إشراف طبي، لمعرفة ما إذا كان هو السبب الرئيسي في الألم، مع إمكانية اللجوء إلى بدائل غير هرمونية لتخفيف الأعراض.

حالات أخرى مرتبطة بالدورة الدموية

وفي سياق آخر، تطرق الطبيب إلى مرض ظاهرة رينود، الذي يسبب انقباض الأوعية الدموية في الأطراف نتيجة البرد، مؤكدًا أن الحالات المتقدمة قد تشير إلى مشكلات صحية أخرى مثل أمراض المناعة أو تصلب الشرايين.

ألم الثدي انقطاع الطمث أسباب ألم الثدي العلاج الهرموني ألم الثدي ليلًا صحة المرأة أعراض سن اليأس هرمون الإستروجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الهام شاهين

إلهام شاهين تتألق في أحدث ظهور من أمريكا.. صور

بسمة بوسيل ونجلها

بسمة بوسيل تتألق رفقة ابنها في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد