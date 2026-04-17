قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تجنب تلك العادات اليومية .. طبيب بحذر مرضى السكري من هذه الأخطاء

عادات يومية ترفع السكر في الدم
عادات يومية ترفع السكر في الدم
آية التيجي

حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، من مجموعة عادات يومية شائعة قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مؤكدًا أن المشكلة لا تتعلق فقط بتناول السكريات، بل بأسلوب الحياة بالكامل.

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الكثير من المرضى يركزون على تقليل الحلويات فقط، بينما يتجاهلون عوامل أخرى أكثر تأثيرًا، مثل النوم، وتنظيم الوجبات، ومستوى النشاط البدني، وهي عناصر تلعب دورًا مباشرًا في التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم.

وأشار إلى أن هذه العادات قد تُضعف استجابة الجسم للإنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع السكر بشكل تدريجي دون ملاحظة واضحة في البداية، ومن أبرزها ما يلي :

- السهر وقلة النوم:
أكد القيعي أن قلة النوم تؤدي إلى اضطراب في هرمونات الجسم، خاصة تلك المسؤولة عن تنظيم السكر، ما يزيد من مقاومة الإنسولين ويرفع مستوى الجلوكوز حتى مع الالتزام بنظام غذائي صحي.

- تناول الطعام بشكل عشوائي:
وأضاف أن عدم الانتظام في مواعيد الوجبات، سواء بتأخيرها أو تناولها بشكل غير منتظم، يسبب خللًا واضحًا في استقرار مستوى السكر في الدم، ويؤثر سلبًا على كفاءة الجسم في التعامل مع الغذاء.

- قلة الحركة والنشاط البدني:
وأشار إلى أن قلة النشاط البدني تقلل من قدرة الجسم على حرق السكر، موضحًا أن الحركة اليومية—even البسيطة مثل المشي—تلعب دورًا مهمًا في تحسين حساسية الإنسولين.

نصائح للسيطرة على السكر

واختتم القيعي تصريحاته بالتأكيد على أن التحكم في مرض السكري يبدأ من عادات بسيطة، تشمل:
ـ النوم الجيد لعدد ساعات كافٍ
ـ الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات
ـ ممارسة النشاط البدني يوميًا، حتى لو لمدة 20 دقيقة

وشدد على أن مرض السكري لا تظهر مضاعفاته بشكل مفاجئ، بل يتطور تدريجيًا، ما يستدعي الانتباه المبكر لنمط الحياة لتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة.

الدكتور معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
السكري من النوع الثاني ارتفاع السكر في الدم عادات ترفع السكر مقاومة الإنسولين تنظيم الوجبات قلة النوم والسكري النشاط البدني ومرض السكري نصائح لمرضى السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد