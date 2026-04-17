تجنب تلك العادات اليومية .. طبيب بحذر مرضى السكري من هذه الأخطاء

حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، من مجموعة عادات يومية شائعة قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مؤكدًا أن المشكلة لا تتعلق فقط بتناول السكريات، بل بأسلوب الحياة بالكامل.

عادات يومية ترفع السكر في الدم

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الكثير من المرضى يركزون على تقليل الحلويات فقط، بينما يتجاهلون عوامل أخرى أكثر تأثيرًا، مثل النوم، وتنظيم الوجبات، ومستوى النشاط البدني، وهي عناصر تلعب دورًا مباشرًا في التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم.

وأشار إلى أن هذه العادات قد تُضعف استجابة الجسم للإنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع السكر بشكل تدريجي دون ملاحظة واضحة في البداية، ومن أبرزها ما يلي :

- السهر وقلة النوم:

أكد القيعي أن قلة النوم تؤدي إلى اضطراب في هرمونات الجسم، خاصة تلك المسؤولة عن تنظيم السكر، ما يزيد من مقاومة الإنسولين ويرفع مستوى الجلوكوز حتى مع الالتزام بنظام غذائي صحي.

- تناول الطعام بشكل عشوائي:

وأضاف أن عدم الانتظام في مواعيد الوجبات، سواء بتأخيرها أو تناولها بشكل غير منتظم، يسبب خللًا واضحًا في استقرار مستوى السكر في الدم، ويؤثر سلبًا على كفاءة الجسم في التعامل مع الغذاء.

- قلة الحركة والنشاط البدني:

وأشار إلى أن قلة النشاط البدني تقلل من قدرة الجسم على حرق السكر، موضحًا أن الحركة اليومية—even البسيطة مثل المشي—تلعب دورًا مهمًا في تحسين حساسية الإنسولين.

نصائح للسيطرة على السكر

واختتم القيعي تصريحاته بالتأكيد على أن التحكم في مرض السكري يبدأ من عادات بسيطة، تشمل:

ـ النوم الجيد لعدد ساعات كافٍ

ـ الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات

ـ ممارسة النشاط البدني يوميًا، حتى لو لمدة 20 دقيقة

وشدد على أن مرض السكري لا تظهر مضاعفاته بشكل مفاجئ، بل يتطور تدريجيًا، ما يستدعي الانتباه المبكر لنمط الحياة لتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة.