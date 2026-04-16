5 حيل ذكية لتبريد المنزل بدون تكييف في موجة الحر.. وفر في فاتورة الكهرباء

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق فعالة لتبريد المنزل دون الاعتماد المستمر على أجهزة التكييف والمراوح، خاصة مع زيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع الفواتير.

نصائح فعالة لتبريد المنزل في الاجواء الحارة

وهناك مجموعة من الحيل البسيطة التي يمكن تطبيقها داخل المنزل لتقليل الشعور بالحر وتحسين الأجواء دون تكلفة إضافية، وفقا لما نشر في موقع "bild" ، وتشمل:

ـ تهوية المنزل في الوقت المناسب:

يُفضل فتح النوافذ خلال ساعات الليل للسماح بدخول الهواء البارد وتجديد الهواء داخل المنزل، مع إغلاقها صباحًا لمنع تسرب الحرارة المرتفعة.

ـ إغلاق النوافذ والأبواب نهارًا:

خلال فترات النهار، يُنصح بإغلاق النوافذ والأبواب جيدًا لتقليل دخول الهواء الساخن وأشعة الشمس، مما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة داخل المنزل.

نصائح فعالة لتبريد المنزل في الاجواء الحارة

ـ استخدام الستائر لعزل الحرارة:

تلعب الستائر دورًا مهمًا في تقليل حرارة الغرف، حيث يُفضل غلقها خلال النهار لمنع أشعة الشمس من التسلل إلى الداخل، ما يساهم في خفض الإحساس بالحرارة.

ـ حيلة زجاجة المياه المجمدة:

من الطرق البسيطة والفعالة، وضع زجاجة مياه مجمدة في مكان مرتفع داخل الغرفة، حيث تساعد على امتصاص الحرارة وتلطيف الجو بشكل ملحوظ.

ـ استخدام عوازل للنوافذ:

يمكن تركيب أو لصق أوراق عازلة على زجاج النوافذ، تعمل على عكس أشعة الشمس وتقليل اختراقها للمنزل، مما يحافظ على برودة المكان لفترات أطول.

نصائح فعالة لتبريد المنزل في الاجواء الحارة

نصيحة إضافية

الحفاظ على نظافة المنزل والتخلص من الأتربة بشكل مستمر يساعد في تقليل الشعور بالرطوبة والحر، ويُحسن من جودة الهواء داخل المنزل.