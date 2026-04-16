الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هل الشوكولاتة الداكنة صحية فعلًا؟ الحقيقة الكاملة بين الفوائد والمخاطر

آية التيجي

رغم السمعة الإيجابية التي اكتسبتها الشوكولاتة الداكنة في السنوات الأخيرة باعتبارها خيارًا صحيًا مقارنة بأنواع الشوكولاتة الأخرى، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناولها، مؤكدين أنها ليست “طعامًا سحريًا” كما يعتقد البعض، بل تحتاج إلى تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

وتُعد الشوكولاتة من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم، لكن الشوكولاتة الداكنة تحديدًا أصبحت مرتبطة بفوائد صحية محتملة، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الكاكاو، وهو العنصر الغني بالمركبات النباتية المفيدة.

وأوضح خبراء التغذية أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات أكسدة قوية تُعرف بـ الفلافونويدات، والتي تلعب دورًا في دعم صحة القلب وتحسين وظائف الأوعية الدموية، بالإضافة إلى احتوائها على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والحديد.

لماذا تعتبر “أكثر صحة” من غيرها؟

وتحتوي الشوكولاتة الدلكنة على نسبة أعلى من الكاكاو مقارنة بالشوكولاتة بالحليب أو البيضاء، وأقل في محتوى السكر، ةغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه الفوائد لا تعني إمكانية تناولها بكميات كبيرة دون حساب.

تحذيرات مهمة

رغم فوائدها، تظل الشوكولاتة الداكنة:
ـ عالية السعرات الحرارية بسبب احتوائها على الدهون
ـ قد تسبب زيادة الوزن عند الإفراط
ـ يمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص
ـ قد تؤثر على مرضى ارتجاع المريء أو حساسية الكافيين
ـ كما أن احتوائها على مركبات منبهة مثل الكافيين يجعلها غير مناسبة لبعض الحالات الصحية.

الكمية الموصى بها

ويشير خبراء التغذية إلى أن الكمية المناسبة من الشوكولاتة الداكنة تتراوح بين مربع إلى مربعين يوميًا (حوالي 20 جرامًا)، مع ضرورة اختيار الأنواع التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر للحصول على الفائدة وتقليل السكر.

هل تساعد على إنقاص الوزن؟

ويمكن إدخال الشوكولاتة الداكنة ضمن نظام غذائي لإنقاص الوزن، لكن بشرط الالتزام بالكميات المحددة، حيث لا يمكن الاعتماد عليها كوسيلة للتخسيس بمفردها.

أفضل طرق تناول الشوكولاتة الداكنة

لتحقيق أقصى فائدة، يُفضل تناولها مع:
ـ الفواكه مثل الفراولة والتوت
ـ المكسرات الغنية بالدهون الصحية

