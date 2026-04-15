لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

آية التيجي

هناك بعض العادات اليومية التي يمارسها الكثيرون دون إدراك خطورتها، وقد تؤثر سلبًا على صحة المخ وتزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل مرض الزهايمر والخرف، خاصة مع التقدم في العمر.

أبرز العادات التي تضر بصحة المخ

نشر موقع WebMD تقرير عن ابرز العادات الخاطئة التي نرتكبها بشكل يومي وتضر بضحة المخ، ومن أبرزها:

ـ قلة النوم:
عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤدي إلى تدهور وظائف المخ، ويزيد من خطر الإصابة بالخرف. وينصح الخبراء بالالتزام بمواعيد نوم منتظمة وتجنب الكافيين والإلكترونيات قبل النوم.

ـ العزلة الاجتماعية:
الابتعاد عن التفاعل الاجتماعي قد يؤثر على الحالة النفسية ويُسرّع تدهور القدرات العقلية. العلاقات القوية، حتى مع عدد قليل من الأصدقاء، تساهم في تحسين صحة الدماغ.

ـ تناول الوجبات غير الصحية:
الإفراط في تناول الوجبات السريعة مثل البطاطس المقلية والمشروبات الغازية يرتبط بتراجع الذاكرة. في المقابل، تساعد الخضروات الورقية والمكسرات والحبوب الكاملة في الحفاظ على وظائف المخ.

ـ استخدام سماعات الأذن بصوت عالٍ:
الاستماع للموسيقى بصوت مرتفع قد يسبب فقدان السمع، والذي يرتبط بدوره بزيادة خطر الإصابة بمشكلات في المخ مثل مرض الزهايمر.

ـ قلة النشاط البدني:
عدم ممارسة الرياضة يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض مثل ااسكري ومرض القلب، والتي ترتبط بدورها بتدهور صحة الدماغ. ويوصي الخبراء بممارسة 150 دقيقة من النشاط أسبوعيًا.

ـ التدخين:
يساهم التدخين في تقليص حجم الدماغ ويؤثر سلبًا على الذاكرة، كما يضاعف خطر الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.

ـ الإفراط في تناول الطعام:
حتى مع الأطعمة الصحية، فإن تناول كميات كبيرة قد يؤثر على قدرة الدماغ في بناء روابط قوية مسؤولة عن التفكير والتذكر.

ـ قلة التعرض للضوء الطبيعي:
عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس قد يؤدي إلى الاكتئاب، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على وظائف المخ ويبطئ نشاطه.

كيف تحافظ على صحة المخ؟

ـ احرص على النوم الجيد 
ـ تواصل اجتماعيًا بشكل منتظم
ـ تناول غذاء صحي متوازن
ـ مارس الرياضة بانتظام
ـ تجنب التدخين
ـ احصل على قدر كافٍ من ضوء الشمس

