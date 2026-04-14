بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

مع احتفالات شم النسيم، يعاني كثير من الأشخاص من احتباس السوائل بعد تناول الرنجة والفسيخ، نتيجة ارتفاع نسبة الصوديوم في هذه الأطعمة.

احتباس السوائل ليس زيادة وزن حقيقية

وفي هذا السياق، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن هذه الحالة غالبًا ما تكون مؤقتة، ولا تعني زيادة في الدهون، بل هي استجابة طبيعية من الجسم لمحاولة موازنة نسبة الأملاح.



وأكد الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الوزن الذي يظهر بعد تناول الأطعمة المالحة يكون غالبًا نتيجة احتباس الماء داخل الجسم، وليس تراكم الدهون، مشددًا على أهمية التعامل الصحيح مع هذه الحالة لتجنب أي مضاعفات.

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

ـ الإكثار من شرب المياه:

ينصح بشرب من 2.5 إلى 3 لترات من المياه يوميًا، حيث تساعد الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد وتقليل احتباس السوائل.

ـ تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم:

يساعد البوتاسيوم في موازنة الصوديوم داخل الجسم، ومن أهم مصادره:

الخيار

السبانخ

الكوسة

الأفوكادو

ـ تقليل الملح في الأيام التالية:

يُفضل الابتعاد عن:

المخللات

الأطعمة المصنعة

والاعتماد على وجبات خفيفة ومتوازنة.

ـ ممارسة نشاط بدني خفيف:

المشي لمدة 30 إلى 45 دقيقة يوميًا يساعد على:

تحسين الدورة الدموية

تقليل احتباس السوائل

ـ تناول مشروبات طبيعية مدرة للبول:

مثل:

الشاي الأخضر

مغلي البقدونس

مع ضرورة الاعتدال في تناولها.

نصيحة خاصة لمتبعي الكيتو

وأوضح القيعي أن الالتزام بنظام منخفض الكربوهيدرات، مثل الكيتو، قد يساعد في تقليل احتباس السوائل، خاصة بعد تناول وجبات غنية بالصوديوم.

النوم عامل مهم في التعافي

وأضاف القيعي، إلى أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد على:

تنظيم الهرمونات

تسريع تخلص الجسم من السوائل الزائدة

متى يجب استشارة الطبيب؟

وحذر خبير التغذية من تجاهل بعض الأعراض، مؤكدًا ضرورة استشارة الطبيب في حال:

ـ استمرار احتباس السوائل لفترة طويلة

ـ ظهور تورم ملحوظ

ـ الشعور بضيق في التنفس

وأختتم القيعي تصريحه، بأن احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ أمر شائع ومؤقت، ويمكن السيطرة عليه بسهولة من خلال شرب الماء، تقليل الملح، واتباع نظام غذائي متوازن.