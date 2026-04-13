قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يفقد 30 جنيهًا محليًا و42 دولارًا عالميًا في يوم واحد
قلماوي: وجود مي الغيطي في The Mummy مفيد جدا للعمل لهذا السبب
بابا الفاتيكان مهاجما ترامب: الرسالة المسيحية تتعرض لـ إساءة الاستخدام
عيد شم النسيم.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون
باتفاق مع الري | تحرّك في الفضائيات والإذاعة للتوعية بترشيد استهلاك المياه
اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل
عبلة الهواري لصدى البلد: لابد من تعريف الزواج الصحيح في قانون الأحوال الشخصية
رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي
بسبب إمام عاشور.. قرار عاجل من الأهلي بشأن أفشة
بهجة الربيع تنعش سياحة جنوب سيناء.. إقبال كثيف على المنتجعات والشواطئ في شم النسيم
الذهب يتراجع في مصر وعيار 21 يفقد 30 جنيها تحت ضغط الدولار والتضخم
تعرف على غيابات الأهلي أمام بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل ما تشتري الرنجة.. سر يخفيه التجار يسبب خطورة

قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك
قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك
أسماء عبد الحفيظ

مع حلول شم النسيم، تُقبل الأسر المصرية على شراء الرنجة باعتبارها البديل الأشهر والأخف من الفسيخ، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك سرًا مهمًا قد يغفله البعض، وقد يعرّضهم لخطر التسمم الغذائي إذا لم ينتبهوا له.

قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك 

في هذا التقرير، كشفت هبه محمد خبيرة الإقتصاد المنزلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن ما يلجأ إليه بعض تجار الرنجة للحصول على مكسب إضافي، دون مراعات الأمان.

السر الخطير: ليست كل رنجة مدخنة بشكل صحي

قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك 

السر الذي قد لا يُقال لكِ هو أن بعض أنواع الرنجة في الأسواق يتم تدخينها بطرق غير صحية أو سريعة لتقليل التكلفة، ما يؤثر على جودتها وسلامتها.

 بعض التجار

يستخدمون تدخينًا صناعيًا بدل الطبيعي
لا يلتزمون بمدة التدخين الكافية
يعيدون بيع رنجة قديمة بعد إعادة تسخينها أو “تلميعها”

وهذا قد يجعلها عرضة لنمو البكتيريا.

لماذا تمثل الرنجة خطرًا؟

قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك 

رغم أنها أقل خطورة من الفسيخ، إلا أن الرنجة قد تسبب مشاكل صحية إذا كانت فاسدة أو مخزنة بشكل خاطئ.

وقد تؤدي إلى:

  • اضطرابات في الجهاز الهضمي
  • قيء وغثيان
  • إسهال مفاجئ
  • حالات من التسمم الغذائي


كيف تكتشفين الرنجة غير الآمنة؟

قبل الشراء، انتبهي لهذه العلامات:

1. الرائحة

الرنجة الجيدة لها رائحة تدخين خفيفة، وليست نفاذة أو كريهة.

2. اللون

يجب أن يكون اللون ذهبيًا مائلًا للبني، وليس داكنًا جدًا أو باهتًا.

3. القوام

اللحم يجب أن يكون متماسكًا، وليس مهريًا أو لينًا بشكل زائد.

4. القشرة الخارجية

تكون لامعة قليلًا وليست جافة أو متشققة.

حيل قد يستخدمها بعض التجار

  • رش زيوت لإعطاء لمعان وهمي
  • إعادة تدخين الرنجة القديمة لإخفاء الرائحة
  • عرضها في درجة حرارة غير مناسبة


نصائح ذهبية لشراء رنجة آمنة

  • اشتري الرنجة من مكان موثوق
  • تجنبي الرنجة ذات الرائحة النفاذة
  • اختاري الحجم المتوسط الأكبر قد يكون أقدم
  • احفظيها في الثلاجة فورًا بعد الشراء
  • يفضل تسخينها جيدًا قبل الأكل لقتل أي بكتيريا

من يجب أن يحذر؟

بعض الفئات يجب أن تتناول الرنجة بحذر:

  • مرضى ارتفاع ضغط الدم
  • مرضى القلب
  • الحوامل
  • كبار السن
