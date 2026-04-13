قبل ما تشتري الرنجة.. سر يخفيه التجار يسبب خطورة

مع حلول شم النسيم، تُقبل الأسر المصرية على شراء الرنجة باعتبارها البديل الأشهر والأخف من الفسيخ، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك سرًا مهمًا قد يغفله البعض، وقد يعرّضهم لخطر التسمم الغذائي إذا لم ينتبهوا له.

قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك

في هذا التقرير، كشفت هبه محمد خبيرة الإقتصاد المنزلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن ما يلجأ إليه بعض تجار الرنجة للحصول على مكسب إضافي، دون مراعات الأمان.

السر الخطير: ليست كل رنجة مدخنة بشكل صحي

السر الذي قد لا يُقال لكِ هو أن بعض أنواع الرنجة في الأسواق يتم تدخينها بطرق غير صحية أو سريعة لتقليل التكلفة، ما يؤثر على جودتها وسلامتها.

بعض التجار

يستخدمون تدخينًا صناعيًا بدل الطبيعي

لا يلتزمون بمدة التدخين الكافية

يعيدون بيع رنجة قديمة بعد إعادة تسخينها أو “تلميعها”

وهذا قد يجعلها عرضة لنمو البكتيريا.

لماذا تمثل الرنجة خطرًا؟

رغم أنها أقل خطورة من الفسيخ، إلا أن الرنجة قد تسبب مشاكل صحية إذا كانت فاسدة أو مخزنة بشكل خاطئ.

وقد تؤدي إلى:

اضطرابات في الجهاز الهضمي

قيء وغثيان

إسهال مفاجئ

حالات من التسمم الغذائي



كيف تكتشفين الرنجة غير الآمنة؟

قبل الشراء، انتبهي لهذه العلامات:

1. الرائحة

الرنجة الجيدة لها رائحة تدخين خفيفة، وليست نفاذة أو كريهة.

2. اللون

يجب أن يكون اللون ذهبيًا مائلًا للبني، وليس داكنًا جدًا أو باهتًا.

3. القوام

اللحم يجب أن يكون متماسكًا، وليس مهريًا أو لينًا بشكل زائد.

4. القشرة الخارجية

تكون لامعة قليلًا وليست جافة أو متشققة.

حيل قد يستخدمها بعض التجار

رش زيوت لإعطاء لمعان وهمي

إعادة تدخين الرنجة القديمة لإخفاء الرائحة

عرضها في درجة حرارة غير مناسبة



نصائح ذهبية لشراء رنجة آمنة

اشتري الرنجة من مكان موثوق

تجنبي الرنجة ذات الرائحة النفاذة

اختاري الحجم المتوسط الأكبر قد يكون أقدم

احفظيها في الثلاجة فورًا بعد الشراء

يفضل تسخينها جيدًا قبل الأكل لقتل أي بكتيريا

من يجب أن يحذر؟

بعض الفئات يجب أن تتناول الرنجة بحذر: