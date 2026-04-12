قبل شم النسيم .. خبير تغذية يكشف الفرق بين الفسيخ والرنجة ويحذر من المخاطر الخفية

يتجه المصريون مع اقتراب احتفالات شم النسيم إلى تناول الأطعمة التقليدية المرتبطة بهذه المناسبة، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة، باعتبارهما جزءًا أصيلًا من طقوس الاحتفال.

احتمالية التعرض لمخاطر صحية

وفي هذا السياق، يوضح خبراء التغذية الفروق بين هذين النوعين من الأسماك، إلى جانب تقديم نصائح مهمة لتناولهما بشكل آمن، خاصة في ظل احتمالية التعرض لمخاطر صحية نتيجة سوء التخزين أو التحضير.

الانتباه لجودة المنتج

كما يشدد المتخصصون على ضرورة الانتباه لجودة المنتج ومصدره، لتفادي أي أضرار قد تنتج عن تناول أسماك غير صالحة أو فاسدة.

التحضير والقيمة الغذائية

وأكد الدكتور رامز سعد، استشاري التغذية، أن الفسيخ والرنجة من أشهر الأطعمة التي يحرص المصريون على تناولها خلال شم النسيم، إلا أن لكل منهما خصائص مختلفة من حيث التحضير والقيمة الغذائية.

أوضح أن الفسيخ يتم إعداده من سمك البوري من خلال تمليحه لفترة محدودة، بينما تُعد الرنجة نوعًا من الأسماك المدخنة المعروفة باسم "الهيرينج"، والتي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 المفيدة لصحة الجسم.

خطورة تناول الفسيخ غير الجيد

وحذر من خطورة تناول الفسيخ غير الجيد، مشيرًا إلى أن السمكة السليمة يجب أن تتميز بلون وردي وقوام متماسك، لافتًا إلى أن اللون الداكن أو القوام القاسي قد يكون مؤشرًا على فسادها أو عدم اكتمال عملية التخمير بشكل صحيح، ما قد يسبب أضرارًا صحية.

نتيجة طبيعية لعملية التخمير

كما شدد على ضرورة شراء الفسيخ من مصدر موثوق، موضحًا أن الرائحة النفاذة ليست بالضرورة علامة فساد، بل قد تكون نتيجة طبيعية لعملية التخمير، التي تشبه ما يحدث في بعض الأطعمة التقليدية بدول مثل اليابان وكوريا.